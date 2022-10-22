Кириенко назвал условие победы России в «горячей» и экономической войне

Кириенко заявил, что Россия всегда побеждала в любой войне, если она становилась народной

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что Россия всегда выигрывала любую войну, если эта война становилась народной. Об этом он высказался на Всероссийском форуме классных руководителей, проходящем в Москве, передает ТАСС.

По его словам, так было всегда. «Мы обязательно выиграем и эту войну — и "горячую", и экономическую, и вот ту самую психологическую, информационную войну, которая ведется против нас», — отметил он.

Однако для этого есть условие — необходимо, чтобы каждый человек чувствовал свою сопричастность и имел возможность внести собственный вклад в общую победу, добавил первый замруководителя администрации президента. «Кто-то письмом бойцу, кто-то на производственных предприятиях, обеспечивая необходимые поставки оборудования. (...) Самые главные в этой битве — это вы», — заключил он.

Ранее на том же мероприятии Кириенко предложил награждать учителей, которые воспитали патриотизм в героях спецоперации. По его мнению, было бы правильно, если благодарность и признание от общества получал не только сам герой, но и учитель, который когда-то в нем сформировал чувство патриотизма и гордости.