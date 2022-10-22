Кириенко предложил награждать учителей за воспитание героев спецоперации

Кириенко предложил награждать учителей, которые воспитали патриотизм в героях СВО

Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко предложил награждать учителей, которые воспитали патриотизм в героях спецоперации. Об этом он высказался на Всероссийском форуме классных руководителей в Москве, передает РИА Новости.

По его мнению, было бы правильно, если благодарность и признание от общества получал не только сам герой, но и учитель, который когда-то в нем сформировал чувство патриотизма и гордости.

Кириенко подчеркнул, что в нынешнем противостоянии Россия защищает свою территорию, культуру и историю. «Мы защищаем Россию, территорию России, мы защищаем культуру России, мы защищаем историю России и память героев, которые есть в каждой российской семье. И это такая особая задача», — заключил он.

26 сентября сообщалось, что Кириенко, а также главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник открыли в Краснодоне после реставрации памятник молодогвардейцам «Непокоренные».