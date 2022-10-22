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00:58, 22 октября 2022Россия

Российские десантники уничтожили батальон ВСУ с танками из Македонии и Словении

Российские десантники уничтожили батальон ВСУ с македонскими и словенскими танками

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Воздушно-десантные войска (ВДВ) России уничтожили батальон украинских вооруженных формирований, укомплектованный македонскими и словенскими танками. Об этом сообщает РИА Новости.

Одно из подразделений ВДВ России полностью уничтожило на криворожском направлении 1-й механизированный батальон 28-й отдельной механизированной бригады украинских военных. В ходе успешной обороны ВСУ лишились танков Т-72, поставленных Украине по программе помощи от стран НАТО, а также бронетранспортеров МТЛБ и БРДМ. Уточняется, что данную технику Киев получил от Македонии и Словении.

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 324 украинских самолета, 162 вертолета, 2302 дронов и 5939 танков без учета македонской и словенской техники.

Ранее Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине. На карте показаны основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции за сутки с 20 на 21 октября: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

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Екатерина Подвигина
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