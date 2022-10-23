В России определили предварительную стоимость создания новой орбитальной станции

Глава Минпромторга Мантуров заявил, что предварительная стоимость создания РОС определена

Предварительная стоимость создания новой Российской орбитальной станции (РОС) определена. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Его слова приводит ТАСС.

Министр отметил, что пока озвучивать стоимость не планируют, так как не готов эскизный проект станции. «Естественно, предварительные данные по стоимости работ уже получены, однако считаю преждевременным их озвучивать до защиты эскизного проекта с участием широкого круга ученых и экспертов», — сказал Мантуров.

По его словам, Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» должна завершить эскизное проектирование космического комплекса российской орбитальной станции во второй половине 2023 года. Уже по его результатам будет дана стоимостная оценка, пояснил Мантуров.

Глава Минпромторга также рассказал, что космодром «Восточный» станет базовым космодромом при развертывании РОС. Он отметил, что там пока не создана инфраструктура для пилотируемых пусков, поэтому на орбите предстоит реализовать комплексный проект, который, помимо самой станции, включит новую транспортную систему, объекты наземной инфраструктуры, комплекс управления, поиска и спасания космонавтов.

Ранее гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил, что Россия форсирует работы по созданию национальной модульной орбитальной станции. По его словам, одной из причин ускоренных работ является состояние Международной космической станции. Так, на поиск и устранение неисправностей на МКС уходит два месяца в год.