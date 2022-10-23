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16:18, 23 октября 2022Мир

Венгрия обвинила ЕС во враждебном отношении

Премьер-министр Венгрии Орбан рассказал о враждебном отношении к Венгрии со стороны ЕС

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о враждебном отношении к венгерскому народу со стороны Евросоюза и от оппозиции внутри страны. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая в воскресенье в городе Залаэгерсег по случаю очередной годовщины венгерского восстания 1956 года, Орбан обвинил Евросоюз во враждебном отношении к Венгрии. По словам политика, нынешнее руководство Евросоюза и левая оппозиция внутри страны пытаются проводить враждебную интересам венгерского народа политику. Премьер-министр подчеркнул, что и те и другие, по сути, сделали Венгрию целью своего прямого нападения.

«Давайте не будем обращать внимание на тех, кто стреляет в Венгрию из тени или со своих высот в Брюсселе», — заметил Виктор Орбан. Политик заявил, что его правительство «способно защитить интересы Венгрии дома и за рубежом» и может противостоять подобным угрозам.

В начале октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкционная политика Евросоюза в отношении России не оправдала возложенных на нее надежд. «Европа медленно истекает кровью, а Россия тем временем неплохо зарабатывает», — заметил политик.

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Андрей Ставицкий
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