Возможность полиции заходить в квартиры россиян без их согласия не подтвердилась

Возможность полиции заходить в жилье без согласия для поиска уклонистов не подтвердилась

Сообщение о том, что сотрудники государственных служб и правоохранительных органов с 20 октября начнут заходить в квартиры россиян без их согласия, делая это в рамках исполнения указа о частичной мобилизации, оказалось недостоверным.

Публикация с таким утверждением появилась на сайте издания Akket. В материале также сообщается, что некоторые россияне намеренно избегают получения повестки, а те, которые ее получили и не явились в военкомат, уже записаны в число уклонистов. Против таких возбуждены уголовные дела. Именно на основании этих самых уголовных дел сотрудникам полиции разрешат проникать в квартиры россиян, которые являются уклонистами.

При этом в статье 15 закона «О полиции» говорится, что правоохранительные органы имеют право входить в жилища россиян без их согласия только при наличии существенных причин. В частности, для задержания подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления лиц.

Неявка по повестке в установленные время и место без уважительной причины влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 500 до 3 000 руб. А вот уголовные дела возбуждаются при незаконном уклонении от призыва на воинскую службу, а не из-за того, что человек получил повестку и не явился в военкомат, как утверждается в статье издания Akket.

Кроме того, изменений в закон «О полиции» или другие законы, которые позволят сотрудникам органов проникать в квартиры россиян без их согласия для исполнения указа о частичной мобилизации, в последнее время не вносились.

По последним данным, в 44 российских регионах выполнен план по частичной мобилизации.

Публикация Akket не получила охвата в российских СМИ, но информацию распространили пользователи социальных сетей на своих личных страницах.