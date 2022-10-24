В Абхазии проведут проверку из-за продуктов с изображением карты Грузии

Генпрокуратура Абхазии поручила начать проверку из-за товаров с изображением карты Грузии

Генеральная прокуратура Абхазии поручила провести проверку на фоне появления в магазинах товаров с изображением карты Грузии, где республика показана как ее часть. Об этом сообщает РИА Новости.

«Генеральным прокурором Республики Абхазия дано поручение районным прокуратурам и прокуратуре города Сухум о проведении проверки с привлечением сотрудников государственного комитета Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору и соответствующих отделов образования на предмет законности ввоза и реализации на территории Абхазии продукции с изображением на ней карты Грузии, где Абхазия изображена как часть Грузии», — приводит заявление ведомства агентство.

Уточняется, что подобное решение было вызвано публикациями в СМИ снимка из продуктового магазина в Пицунде, на прилавках которого были выставлены консервы с соответствующим изображением. Помимо этого прокурор также распорядился начать проверку относительно законности ввоза и реализации грузинских вин, а также использования на школьных уроках географии атласа для седьмого класса, на обложке которого изображен флаг Грузии.

Ранее министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба заявил о высокой вероятности войны с Грузией, пока между Сухумом и Тбилиси не будет подписано соглашение о неприменении силы.