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18:18, 24 октября 2022Силовые структуры

Готовивших подрыв машины с людьми в Крыму украинцев оставили под стражей

В Крыму суд оставил под арестом двоих граждан Украины, обвиняемых в подготовке теракта

Фото: Grant Durr / Unsplash

Верховный Суд Республики Крым оставил под стражей двоих граждан Украины по фамилии Каев и Богданов, которые намеревались взорвать автомобиль с людьми. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе суда.

Решение принято после рассмотрения апелляционных жалоб на постановление Киевского районного суда Симферополя, избравшего им меру пресечения в виде заключения под стражу. Защита подсудимых просила отменить их арест и избрать им более мягкую меру пресечения. Однако суд не нашел оснований для этого.

Богданова и Каева обвиняют в покушении на совершение акта международного терроризма, предусмотренного статьей 361 УК РФ. Их задержали в начале октября 2022 года. По данным правоохранительных органов, украинцы собирались в августе подорвать машину с людьми.

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Любовь Ширижик
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