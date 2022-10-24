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19:03, 24 октября 2022Бывший СССР

Азербайджан направил России ноту протеста из-за шоу «Большая игра»

Посольство Азербайджана направило ноту протеста в МИД России из-за шоу «Большая игра»

Фото: Arne Dedert / DPA / Globallookpress.com

Посольство Азербайджана в Москве направило МИД России ноту протеста из-за выпуска телепередачи «Большая игра» на Первом канале. Об этом сообщила пресс-служба диппредставительства.

В посольстве выразили возмущение из-за «откровенных антиазербайджанских выпадов», с которыми, по мнению дипломатов, 20 и 21 октября в эфире телешоу выступали «российские политологи и эксперты армянского происхождения». Там также отметили, что гости шоу ставили под сомнение территориальную целостность Азербайджана, а показанная в эфире географическая карта республики была искажена.

В диппредставительстве заявили, что подобные действия «провоцируют реваншистские силы в армянском обществе» и «реанимируют оставшийся в прошлом конфликт».

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«Азербайджанской стороной было настоятельно потребовано от российской стороны предпринять безотлагательные меры по пресечению провокационных действий представителей российских СМИ и недопущения их повторения в будущем», — добавили в посольстве.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев высказался об отношениях Баку и Москвы. Он положительно оценил темпы их развития, подчеркнув, что они вышли на уровень союзнического взаимодействия.

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Алевтина Запольская
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