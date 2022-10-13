В Азербайджане высказались об отношениях с Россией

Президент Азербайджана Алиев заявил, что рад развитию союзнических отношений с Россией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев высказался об отношениях Баку и Москвы, заявив, что рад тому, как они развиваются. Об этом он сказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

По словам Алиева, отношения между Азербайджаном и Россией вышли на самый высокий уровень — уровень союзнического взаимодействия. «По многим вопросам мы очень активно продвигаемся», — добавил он.

Ранее глава министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван ожидает четкой позиции Москвы и рассчитывает на ее помощь в вопросе вывода вооруженных сил Азербайджана с территории страны.

Россия, в свою очередь, передала Еревану и Баку предложения для заключения мирного договора между государствами. В МИД заявили, что Россия нацелена на результат и не занимается «какой-то специальной рекламной деятельностью».