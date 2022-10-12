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19:17, 12 октября 2022Бывший СССР

Армения понадеялась на Россию в вопросе вывода сил Азербайджана

Глава МИД Армении Мирзоян: Ереван надеется на поддержку Москвы в выводе сил Азербайджана

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Армения ожидает четкой позиции России и надеется на ее помощь в вопросе вывода вооруженных сил Азербайджана с территории страны, заявил глава министерства иностранных дел республики Арарат Мирзоян, сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.

12 октября Мирзоян встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Лидеры дипломатических ведомств двух стран обсудили вопросы, связанные с урегулированием конфликта на границе Армении и Азербайджана.

«Министр Мирзоян подчеркнул, что армянская сторона ожидает однозначной позиции России как стратегического союзника и поддержки в вопросе вывода азербайджанских вооруженных сил с суверенной территории Армении», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Европейский союз направит миссию на границу Армении и Азербайджана, ее целью должен стать сбор фактов.

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Василий Мека
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