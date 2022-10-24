В России решили создать новую профессию

Сенатор от ЯНАО предложил включить чумработниц в Общероссийский классификатор профессий

Чумработниц предложили включить в Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. С данной инициативой выступил член Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, сенатор от Ямало-Ненецкого автономного округа Григорий Ледков, сообщает «Парламентская газета».

«Сейчас чумработницы не включены в этот список. Выкручиваемся, кто как может, кого-то принимаем на должность помощника оленевода, младшего оленевода и так далее. Пора наконец-то решить этот вопрос», — констатировал Ледков на совещании в Совете Федерации.

Чумработницы обеспечивают быт оленеводов в местах пастбищ — поддерживают огонь в чуме и заготавливают дрова, разделывают дичь и готовят еду, чинят одежду и делают лыжи с меховой подкладкой, а также, в случае необходимости, помогают со стадом. Эти функции может выполнять как жена оленевода, так и посторонний человек.

Вместе с этим, в Совфеде подняли вопрос о принятии закона об оленеводстве. «Нам говорят, что принятие такого закона в отношении конкретного животного, в принципе, невозможно, но почему тогда есть закон о пчеловодстве», — заявила директор департамента ЯНАО по делам коренных малочисленных народов Севера Инна Сотруева.

На данный момент оленеводство регулируют местные законы отдельных северных регионов, закон о коренных малочисленных народах Севера, нормативные правовые акты в сфере сельского хозяйства, а также гражданское, земельное, лесное и экологическое законодательство. Из-за этого у оленеводческих хозяйств нет единого механизма поддержки, а из-за большого количества регуляторов затрудняется ветеринарная, научная и племенная работа.

Ранее власти ЯНАО уже занимались проработкой этого вопроса — в 2016 году в Ненецком автономном округе приняли закон «Об оленеводстве», в котором были прописаны понятия «чумработница» и «оленевод», а также установлены ветеринарно-санитарные требования, меры соцзащиты тундровиков, меры по сохранению оленьих пастбищ и другие средства. Несмотря на это, соответствующий федеральный закон принят не был.