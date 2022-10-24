Будущее поставок российского угля в Индию оценили

Coalmint: поставки угля из России в Индию могут сократиться в октябре на 51%

После снижения объема поставок российского угля в Индию в течение двух месяцев экспорт может упасть еще на 51 процент в октябре. Соответствующий прогноз представило индийское агентство Coalmint, пишет «Коммерсантъ».

В компании оценили, что поставки топлива по итогам текущего месяца будут сокращены до 730 тысяч тонн. Рынок Индии стал для России одним из самых востребованных после того, как Евросоюз ввел эмбарго на поставки из РФ.

Потенциальное сокращение импорта может быть связано с тем, что индийские металлургические компании и производители цемента накопили достаточные запасы энергетического угля. Например, на два-три месяца запаслись топливом компании ArcelorMittal, Nippon Steel, Ultratech Cement и Rashmi Group. В течение года металлурги нарастили объемы поставок российского угля из-за выгодной стоимости сырья в сравнении с альтернативными поставщиками.

Индийские компании также ожидают, что в ближайшее время стоимость российского угля вырастет. В сентябре цены на поставляемый высокосортный энергетический уголь из России поднялись до 200 долларов за тонну против 185-190 долларов в июле-августе. При этом ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что угольные компании России поставляют углерод на экспорт с дисконтом в 50-60 процентов из-за санкций и других ограничений.

Однако, несмотря на скидки, поставки российского угля в Индию в сентябре резко упали впервые с мая текущего года. Для угольных компаний ситуация также осложняется невозможностью вывоза в порты достаточного количества топлива. Перегруженность Восточного полигона (Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали) мешает исполнять экспортные контракты и приводит к их срыву.

