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15:42, 24 октября 2022Интернет и СМИ

Объявление о готовящемся ударе Украины по Ростовской области оказалось фейком

Мэрия Ростова-на-Дону отвергла причастность к объявлениям об ударе со стороны Украины
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Сообщение о том, что Украина может готовить удар по Ростовской области, оказалось фейком. Мэрия Ростова-на-Дону отвергла причастность к появившимся в городе объявлениям с этой информацией.

Первоисточник этих данных обнаружить не удалось. В октябре в социальной сети «ВКонтакте» стало распространяться сообщение о том, что власти Ростова-на-Дону предупреждают местных жителей о готовящемся ударе со стороны Украины с помощью объявлений. Один из таких постов, например, был замечен в сообществе «Подслушано | Зерноград».

В посте приводится фотография объявления якобы от администрации Ростова-на-Дону. В нем говорится, что Украина в ближайшее время может нанести удар по Ростовской области. «Настоятельно рекомендуем при звучании сирены, либо информации об обстрелах на официальных каналах администрации, немедленно пройти в укрытие!» — говорится в объявлении.

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При этом на официальном сайте администрации Ростова-на-Дону информации о возможном ударе со стороны Украины нет. Также данных об этом не было обнаружено и в официальном Telegram-канале властей города.

В комментарии к посту в сообществе «Подслушано | Зерноград» многие пользователи усомнились в том, что это объявления было действительно написано администрацией Ростова-на-Дону. «Это явно не текст официального объявления администрации города», — написала одна пользовательница.

22 октября новостной портал RostovGazeta опубликовал официальный ответ мэрии города. «Администрация Ростова не имеет отношения к распространению данной информации», — заявили в пресс-службе.

Также опровержение вышло в официальном сообществе администрации Ростова-на-Дону во «ВКонтакте». В пресс-службе подчеркнули, что содержание объявления не соответствует действительности. «Администрация города не создавала и не распространяла подобные листовки. Они созданы лишь с одной целью — посеять панику среди ростовчан», — говорится в сообщении.

Информация о том, что власти Ростова-на-Дону предупреждают местных жителей о готовящемся ударе со стороны Украины с помощью объявлений, не получила распространения СМИ.

Помимо сообщества «Подслушано | Зерноград», пост об этом был замечен в сообществе «Новости, Подслушано Ростов-на-Дону» во «ВКонтакте». При этом здесь автор поста усомнился в том, что эта информация является правдивой.

Также в соцсети были замечены посты с опровержением сообщения о том, что администрация Ростова-на-Дону предупреждает о возможном ударе Украины по Ростовской области, например, в сообществах «Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону» и «Это Ростов, детка! Типичный Ростов-на-Дону».

В «Одноклассниках» ни одного поста на эту тему не было замечено.

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Олег Давыдов
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