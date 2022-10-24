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10:28, 24 октября 2022Забота о себе

Социолог объяснил появление привычки постоянно обновлять ленту новостей

Социолог Надехина: от 40 до 60 процентов населения планеты страдают синдромом FоМО

Фото: NordWood Themes / Unsplash

Синдром FоМО (от английского «fear of missing out») или синдром БПИ (боязни пропустить интересное) — это навязчивая привычка постоянно листать новостную ленту, просматривать записи, сделанные в аккаунтах социальных сетей, в страхе пропустить что-то важное. О том, с чем связано это явление и как ему можно противостоять, «Ленте.ру» рассказала доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Юлия Надехина.

На сегодняшний день, по оценкам разных экспертов, синдромом охвачено от 40 до 60 процентов населения планеты, и эти цифры неуклонно возрастают

Юлия Надехинадоцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ

Как проявляется FоМО

По словам Надехиной, человеку, страдающему этим симптомом свойственно обращаться не только к социально значимой информации, но и к различным второстепенным мелочам из-за непреодолимого, порой болезненного, чувства тревоги в связи с боязнью упустить что-то важное. «Они вновь и вновь разблокируют экран смартфона или компьютера, листая информационно-коммуникативную ленту», — подчеркнула она.

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С чем связан синдром

Истоки данного синдрома связаны с желанием жить интересно и насыщенно, в погоне за этим люди постоянно сравнивают свою повседневность с жизнью окружающих, рассказала специалист. При чем, до появления Интернета и социальных сетей люди тоже были подвержены этому синдрому.

«Друзья поехали в кино или на каток, они весело проводят время, а я остался дома. Я сам этого хотел, но где при этом мое веселье? В следующий раз я поеду с друзьями не потому что хочу, а из-за боязни пропустить интересное», — привела пример Надехина.

Рост страдающих синдромом FоМО, по ее словам, связан с тем, что людям стало сложнее общаться в реальности. С одной стороны, это объясняется стрессовыми ситуациями, психологическими особенностями, нехваткой свободного времени, а с другой стороны, развитием информационно-коммуникационных технологий.

Появление большого количества социальных сетей, интернет-форумов, игровых сообществ и тому подобного приводит к тому, что большое количество людей переходит на общение онлайн и тем самым загоняет себя в сети синдрома FoMO

Юлия Надехинадоцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ

Играет существенную роль в этом вопросе и один из сильнейших древних страхов человека — боязнь социальной изоляции. Человек не хочет выпадать из активной жизни и терять друзей, а новые технологии дают осуществить эту возможность, не выходя из дома.

«Теперь можно беспрестанно отслеживать новые сообщения в мессенджерах, на форумах, в соцсетях и поддерживать таким образом чувство единения с друзьями. Очень часто при этом происходит подмена реальности. В интернете ты проживаешь более интересную и насыщенную жизнь, ведь людям свойственно хвастаться, выставлять лучшую сторону жизни напоказ, а зачастую еще и сильно приукрашенную. В зависимых людях это вызывает чувство подавленности. Для нашего чувства счастья и благополучия губительно следить за тем, как классно живут другие», — поделилась специалист.

Как противостоять синдрому FoMO

По словам Надехиной, чтобы противостоять синдрому, следует проживать полноценную жизнь в реальности, и ограничить время, проведенное у экранов смартфона и компьютера.

Ранее доктор социологических наук Татьяна Каменева в разговоре с «Лентой.ру» перечислила приемы, которые могут помочь избавиться от думскроллинга — бесконтрольного желания поглощать негативные новости.

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Екатерина Смирная
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