В Кремле высказались о 20-летней годовщине теракта на Дубровке

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что Россия будет помнить жертв теракта на Дубровке

Россия многому научилась после ряда террористических атак и будет помнить о жертвах теракта на Дубровке 2002 года, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Его высказывание приводит ТАСС.

Так в Кремле ответили на вопрос журналистов, касающийся 20-летней годовщины трагедии.

«Мы знаем боль, связанную с теми потерями и утратами, которые мы понесли. Мы (...) всегда будем хранить память о тех, кто погиб в результате этих атак, в том числе и в результате трагедии, которая произошла в "Норд-Осте"», — заявил представитель президента.

23 октября 2002 года чеченские террористы во главе с 23-летним Мовсаром Бараевым захватили Театральный центр на Дубровке. Заложниками боевиков стали 916 человек — зрители мюзикла «Норд-Ост», артисты и работники центра, в том числе около 100 детей.

Террористы заминировали здание и рассадили смертниц в зрительном зале, а затем потребовали, чтобы российские власти прекратили контртеррористическую операцию в Чечне. Спустя двое суток, в ночь на 26 октября, спецслужбы захватили Театральный центр и ликвидировали всех боевиков. Во время операции погибли 130 заложников.