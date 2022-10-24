Украинцы захотели поменять алфавит

На сайте президента Украины появилась петиция о переходе на латинский алфавит

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием перевести украинский язык на латинский алфавит. Об этом сообщает ТАСС.

Авторы петиции не назвали конкретных причин для такого перехода, но заявили, что их достаточно.

«Прошу рассмотреть возможность перехода украинского алфавита на латиницу в пределах современного английского алфавита. Причин для такого перехода достаточно, и они очевидны», — говорится в петиции. Обращению надо набрать 25 тысяч подписей, чтобы его рассмотрел Зеленский.

Еще до начала спецоперации России на Украине за отказ от кириллицы и переход страны на латиницу выступал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.