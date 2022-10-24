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18:12, 24 октября 2022Ценности

21-летняя дочь Ренаты Литвиновой показала тело в бикини

21-летняя дочь актрисы Ренаты Литвиновой Ульяна Добровская показала тело в черном бикини
Ульяна Добровская

Ульяна Добровская. Фото: @ulianadobrovskaya

Дочь российской актрисы Ренаты Литвиновой, дизайнер Ульяна Добровская показала тело в бикини. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

21-летняя девушка разместила серию фото, на одном из которых она позирует перед зеркалом в черном бикини, держа в левой руке мобильный телефон. На остальных кадрах знаменитость запечатлена в купальнике зеленого цвета, в белой рубашке и сетчатых колготках, а также в полупрозрачном топе. «В общем, базовое», — подписала публикацию Добровская.

Поклонники восхитились внешним видом модельера, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Шикарная!», «Очень красивая!», «Дерзко! Ульяна умеет удивлять. Мама вдохновляет?», «Королева», «В общем, базовая мода», — высказывались они.

В январе 2021 года Добровская снялась в откровенной фотосессии для российской версии журнала Maxim и попала на его обложку. Девушку сфотографировали рядом со стиральной машиной в бирюзовом бюстгальтере с лифом из белого кружева, ткань которого просвечивает ее оголенную грудь. На ней также были надеты шелковые короткие шорты бежевого цвета.

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Карина Черных
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