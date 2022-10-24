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20:22, 24 октября 2022Интернет и СМИ

В Совбезе назвали одну из основных причин утечек информации

В Совбезе России назвали наличие уязвимостей одной из основных причин утечек информации

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Эксперты Совета Безопасности России на заседании секции по проблемам информационной безопасности (ИБ) рассмотрели причины утечек информации, а также вопросы развития сервисов и услуг в области обеспечения ИБ. Об этом сообщается на сайте Совбеза.

Эксперты назвали одной из основных причин утечек информации наличие уязвимостей и недекларированных возможностей в используемых программных и программно-аппаратных средствах иностранного производства. Как уточнили специалисты Совбеза, для противодействия утечкам были одобрены основные направления научных исследований по созданию перспективных средств защиты информации.

Также эксперты отметили необходимость комплексной господдержки компаний, осуществляющих разработку и производство средств защиты информации, и организаций, оказывающих услуги в области обеспечения ИБ. В Совбезе добавили, что соответствующая работа в этом направлении организована Минцифры, Минпромторгом и другими заинтересованными федеральными органами власти.

Ранее эксперты по кибербезопасности сообщили, что число фишинговых атак на российские компании в 2022 году выросло в три раза из-за большого количества уязвимостей иностранного программного обеспечения, возникших из-за отсутствия обновлений. По данным специалистов, количество фишинговых атак в следующем году может вырасти более чем на 15 процентов.

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Денис Савосин
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