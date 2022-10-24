На рынке недвижимости в России заметили ценопад

Риелтор Нигматуллина спрогнозировала ценопад на рынке недвижимости России

Рынок недвижимости знобит с февраля, заявила генеральный директор агентства недвижимости полного цикла «Территория недвижимости FQF» Ирина Нигматуллина. Сейчас наблюдается ценопад, который продолжится и зимой, спрогнозировала эксперт. Своим мнением по поводу того, что ждет ипотечный рынок и рынок недвижимости в будущем, специалист поделилась с «Лентой.ру».

На рынок начнет влиять так называемый сезонный фактор, считает Нигматуллина. «Инфляция пойдет в рост, что сделает невозможным снижение ключевой ставки. Но, даже если она установится на 7,5 процента, средняя ставка по ипотечным кредитам составляет 10-10,5 процента, что в пределах разумного, но выше нынешних показателей», — высказалась гендиректор агентства недвижимости.

Кроме того, продолжила Нигматуллина, Банк России заявил о предстоящей борьбе с околонулевыми ставками, не соответствующими действительности и вводящими потребителей в замешательство. «Учитывая эти факторы, не зря уже наблюдается медленный рост ипотечных ставок, но не стоит бояться — он скоро остановится на конкретной точке, и дальше повышения не предвидится», — заявила эксперт.

Ипотечный рынок уже более-менее зафиксировался, что повлияло на относительную стабилизацию спроса. Впрочем, он еще колеблется. Сказывается неопределенность в экономике, отток платежеспособных клиентов вследствие мобилизации, отъезд части граждан за границу Ирина Нигматуллина генеральный директор агентства недвижимости

Ставки по льготным программам зафиксированы законодательно и меняться по желанию банков не могут, дополнила свой ответ Нигматуллина.

Отдельно специалист высказалась по поводу спроса на рынке недвижимости. «Все же он меньше предложения, да и до специальной военной операции был таковым, поскольку стоимость жилья достигла максимально некомфортных для потребителей значений, практически неприемлемых», — объяснила она.

Отсюда — снижение цен на рынках первичного и вторичного жилья. «Проще говоря, застройщики понимают ситуацию и стараются всеми способами продать подешевевшие объекты недвижимости», — заметила Нигматуллина. По ее словам, в регионах покупателей осталось мало, а активность будущих владельцев или арендаторов недвижимости Санкт-Петербурга и Москвы сохраняется.

Кстати, в столице индекс стоимости жилья на вторичном рынке снижается еще с мая 2022 года, после скачка в марте-апреле на фоне начала спецоперации и резкого ослабления рубля. С началом осени темпы падения немного замедлились Ирина Нигматуллина генеральный директор агентства недвижимости

Она подчеркнула, что это не является заслугой рынка. В разрезе недвижимости он достаточно инертен и медленно реагирует на окружающие факторы. «Здесь сработала простая математика: продавцы снижают цены, чтобы не потонуть в море конкурентов, а собственники московских квартир, находящиеся в постоянном ожидании чуда, выставляли объекты на продажу по завышенной цене. Среднее арифметическое значительного падения в итоге не показало», — разъяснила эксперт по недвижимости.

Нигматуллина уверена, что продавцы будут вынуждены так или иначе сбрасывать цены. «Проводимые сейчас сделки, с учетом того что большинство заморожено или отменено, уже заключаются с большими дисконтами, без них никак. Еще предлагаются рассрочки, ипотечные спецусловия. Взять хотя бы кредитование без первоначального взноса, погашение траншами, различные подарки и "индивидуальные скидки"», — пояснила эксперт.

По поводу первичного рынка эксперт сообщила, что московский рынок может упасть до показателей начала 2020 года, то есть снизиться до 30 процентов в зависимости от класса жилья. «Не только в сердце России сдуваются цены. Еще 22 города показывают такие темпы», — указала Нигматуллина.

Если ситуация не стабилизируется и будут приняты еще какие-либо острые меры регулирования, зимой можно будет спокойно купить хорошее вторичное и даже первичное жилье по приемлемым ценам. Вопрос только в том, будет ли у потенциальных покупателей на что приобретать. Если да, то не стоит сейчас соглашаться на местами оставшиеся крамольными банковские условия по кредитам, пытаться вскочить в вагон уходящего поезда, а ждать возможностей инвестировать с хорошими раскладами Ирина Нигматуллина генеральный директор агентства недвижимости

Ранее стало известно, что российским девелоперам предложили передавать часть квартир под социальные нужды в обмен на предоставление земли под застройку. С соответствующей инициативой выступила госкорпорация «Дом.РФ», предложив внести изменения в механизм комплексного развития территорий. Предполагается передача федеральной земли, которая еще не застроена, по минимальной цене в долгосрочную аренду по результатам аукционов. Новые квартиры, полученные под соцнужды, будут предоставлять многодетным семьям, детям-сиротам или переселенцам из аварийного жилья.