Всемирный банк выделил еще полмиллиарда долларов на помощь Украине

Reuters: Всемирный банк направил $500 млн на помощь Украине

Всемирный банк выделил дополнительные 500 миллионов долларов на помощь Украине, сообщает Reuters со ссылкой на сообщение организации.

Уточняется, что денежные средства пойдут на покрытие расходов, возникших в результате военных действий. Данная финансовая помощь, анонсированная еще 30 сентября, была выдана под гарантии Великобритании. В то же время, отмечает агентство, изначально речь шла о 530 миллионах долларах.

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс обратил внимание, что российская военная операция «продолжает приводить к массовым разрушениям украинской инфраструктуры, включая водоснабжение, канализацию и электрические сети, в то время как приближается зима, что еще больше подвергает украинский народ опасности».

Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам экономики Александр Роднянский заявил, что Киев рассчитывает получать в качестве бюджетной помощи от 4 до 5 миллиардов долларов в месяц. «Государство должно функционировать, пенсии должны выплачиваться», — отметил он.