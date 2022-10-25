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08:06, 25 октября 2022Экономика

Всемирный банк выделил еще полмиллиарда долларов на помощь Украине

Reuters: Всемирный банк направил $500 млн на помощь Украине

Фото: Liu Jie / XinHua / Global Look Press

Всемирный банк выделил дополнительные 500 миллионов долларов на помощь Украине, сообщает Reuters со ссылкой на сообщение организации.

Уточняется, что денежные средства пойдут на покрытие расходов, возникших в результате военных действий. Данная финансовая помощь, анонсированная еще 30 сентября, была выдана под гарантии Великобритании. В то же время, отмечает агентство, изначально речь шла о 530 миллионах долларах.

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс обратил внимание, что российская военная операция «продолжает приводить к массовым разрушениям украинской инфраструктуры, включая водоснабжение, канализацию и электрические сети, в то время как приближается зима, что еще больше подвергает украинский народ опасности».

Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам экономики Александр Роднянский заявил, что Киев рассчитывает получать в качестве бюджетной помощи от 4 до 5 миллиардов долларов в месяц. «Государство должно функционировать, пенсии должны выплачиваться», — отметил он.

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Марина Совина
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