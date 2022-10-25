Назван регион России с самым большим снижением выплат из федерального бюджета

АКРА: Минфин сократил объемы трансфертов в каждый пятый российский регион

За период январь — сентябрь 2022 года объемы трансфертов регионам из федерального бюджета России в целом выросли на 12 процентов, однако для каждого пятого региона Минфин объемы сократил, пишет РБК со ссылкой на комментарий рейтингового агентства АКРА.

Самое большое снижение безвозмездных выплат отмечается для Калининградской области — на 36 процентов. Аналитики объясняют, что, вероятно, ситуация связана с сокращением поддержки производителей, использующих импортные комплектующие: негативных последствий от этих изменений для бюджета региона не ожидается.

Кроме того, снизили для области трансферт на возмещение расходов по транспортировке транзитных грузов: их, в свою очередь, для региона можно назвать существенными, уточнил руководитель центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.

Сократились безвозмездные поступления и в Магаданскую область, в сопоставимом масштабе — минус 35 процентов. Автор исследования, старший директор — руководитель группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова полагает, что ситуация может объясняться переменами в порядке субсидирования цен на электроэнергию. Вместе со снижением доходов области и ростом расходов исполнение бюджета для региона может осложниться, полагает специалист.

Также ощутимо снизились трансферты в Москву и Санкт-Петербург, но ни один из городов от них сколько-то значительно не зависит, отметили авторы комментария. Наибольший же прирост отмечается в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах — на 177 и 114 процентов соответственно, а также Мордовии — плюс 72 процента.

Трансферты субъектам из федерального бюджета делятся на дотации, субсидии и субвенции. Субсидии обеспечивают софинансирование расходных обязательств федерального центра и субъекта, за счет субвенций покрывают переданные регионам полномочия федерального правительства (такие, как выплаты пособий за рождение ребенка), а дотации покрывают нехватку собственных средств субъекта. АКРА при проведении анализа опиралось на оперативные данные, опубликованные на Едином портале бюджетной системы России.