Российские производители алкоголя призвали запретить параллельный импорт

«Известия»: российские производители выступили против легализации параллельного импорта

Российские производители алкоголя выступили против легализации параллельного импорта из-за возникновения риска ввоза контрафакта на территорию страны. Об этом сообщают «Известия».

С таким призывом к главе Минфина Антону Силуанову обратилось бизнес-объединение «Деловая Россия». В организации подчеркнули, что разрешение свободного ввоза может привести к распространению нелегального спиртного. Прямой импорт товаров исключает такую вероятность, поскольку иностранные производители гарантируют оригинальность поставляемой продукции.

«Деловая Россия» прокомментировала предположения о возможной нехватке импортного алкоголя на фоне приостановки поставок в Россию некоторыми иностранными производителями. «В действительности же дефицита нет ни в одном из сегментов рынка спиртного», — указали в организации. Напротив, ряд брендов элитного алкоголя, в частности ликер Aperol, по-прежнему официально завозят в Россию.

Параллельный импорт обесценит инвестиции отечественных дистрибуторов, которые уже начали замещать ушедшие из России бренды спиртного, уверены в «Деловой России». Кроме того, это негативно скажется на развитии локального производства алкогольной продукции.

В сентябре в России спрогнозировали появление проблем с параллельным импортом. Отмечалось, что трудности могут возникнуть на фоне объявленной частичной мобилизации.