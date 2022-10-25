Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:25, 25 октября 2022Россия

Российские производители алкоголя призвали запретить параллельный импорт

«Известия»: российские производители выступили против легализации параллельного импорта

Фото: Mae Mu / Unsplash

Российские производители алкоголя выступили против легализации параллельного импорта из-за возникновения риска ввоза контрафакта на территорию страны. Об этом сообщают «Известия».

С таким призывом к главе Минфина Антону Силуанову обратилось бизнес-объединение «Деловая Россия». В организации подчеркнули, что разрешение свободного ввоза может привести к распространению нелегального спиртного. Прямой импорт товаров исключает такую вероятность, поскольку иностранные производители гарантируют оригинальность поставляемой продукции.

«Деловая Россия» прокомментировала предположения о возможной нехватке импортного алкоголя на фоне приостановки поставок в Россию некоторыми иностранными производителями. «В действительности же дефицита нет ни в одном из сегментов рынка спиртного», — указали в организации. Напротив, ряд брендов элитного алкоголя, в частности ликер Aperol, по-прежнему официально завозят в Россию.

Параллельный импорт обесценит инвестиции отечественных дистрибуторов, которые уже начали замещать ушедшие из России бренды спиртного, уверены в «Деловой России». Кроме того, это негативно скажется на развитии локального производства алкогольной продукции.

В сентябре в России спрогнозировали появление проблем с параллельным импортом. Отмечалось, что трудности могут возникнуть на фоне объявленной частичной мобилизации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Кадыров назвал слабым ответ на обстрелы новых регионов со стороны Украины
Россиян предупредили о зараженных письмах об отсрочке
Часто путешествующая россиянка назвала обязательные к покупке вещи в Турции
В Киеве понадеялись на ежемесячную помощь в размере 5 миллиардов долларов
Российские производители алкоголя призвали запретить параллельный импорт
Шансы Трампа изменить политику США по Украине оценили
Российские операторы запретили переадресацию банковских СМС
Следователи назвали возможную причину падения истребителя в Иркутске
Пластический хирург назвала тайные желания пациенток
56-летняя женщина обручилась с 19-летним соседом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.