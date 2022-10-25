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04:46, 25 октября 2022Россия

Жителей новых регионов России предложили амнистировать

«Известия»: депутаты предложили амнистировать жителей новых регионов России

Фото: Unsplash

Депутаты Госдумы предложили освободить от наказания жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, осужденных в соответствии с уголовным кодексом Украины, пишут «Известия».

В нижнюю палату парламента будет внесен законопроект, по которому на новых территориях России фактически вводится амнистия для тех, кто осужден или проходил по делам, которые в РФ не считаются преступлением, объяснил депутат Сергей Леонов. В частности, по его словам, речь идет о таких преступлениях как получение российского паспорта или сотрудничество с Россией.

Политик уточнил, что речь не идет об амнистии за тяжкие преступления. Однако, заверил он, осужденным за убийство или изнасилование не будут увеличивать сроки заключения.

5 октября президент России подписал законы о принятии новых территорий в состав РФ. Теперь жители новых регионов со дня включения территорий в Россию — 30 сентября — признаются российскими гражданами, а общее число регионов страны выросло с 85 до 89.

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Марина Совина
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