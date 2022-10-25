Пульмонолог перечислил обостряющие астму «пылесборники»

Пульмонолог Абакумов: для профилактики нужно выбросить ковры и некоторые другие вещи

Во избежание развития астмы или ее новых приступов нужно выбросить плюшевые игрушки, ковры и некоторые другие вещи, рассказал врач-пульмонолог Олег Абакумов. Обостряющие астму «пылесборники» он перечислил в беседе с News.ru.

По его словам, для профилактики обострений необходимо регулярно проводить влажную уборку, а также избавиться от ковров, плюшевых медведей, плотных штор, перьевых и пуховых подушек. Кроме того, отметил Абакумов, появлению астмы способствует и кошачья шерсть.

Заболевание чаще всего развивается из-за аллергенов или при генетической предрасположенности, продолжил он, а также при ожирении, после инфекционных, чаще вирусных, заболеваний, из-за вредных газов или частиц в воздухе. «Бронхиальная астма опасна развитием приступов. Они стартуют очень быстро, с чувством удушья и нехватки воздуха», — рассказал он.

Прежде всего при появлении признаков астмы врач посоветовал обратиться к терапевту или пульмонологу. «Хроническое воспаление дыхательных путей при отсутствии грамотного лечения приведет к тому, что оно начнет прогрессировать: приступы станут возникать чаще, протекать тяжелее. Кроме того, в дыхательных путях сама ткань станет изменяться, и эти изменения станут необратимыми, как их потом не лечи», — заключил Абакумов.

Ранее Абакумов назвал основные отличия воспаления легких от бронхита. По его словам, пневмония на первых стадиях вызывает тахикардию, слабость, одышку.