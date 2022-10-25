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15:04, 25 октября 2022Путешествия

Туристов предупредили о катастрофических наводнениях на Бали

Метеорологи предупредили о наводнениях на Бали в преддверии саммита G20

Фото: Komang Alfan / XinHua / Globallookpress.com

В ближайшее время на территории острова Бали возможны катастрофические наводнения. Об этом в преддверии саммита «Большой двадцатки» (G20) местных властей предупредили в Национальном метеорологическом агентстве Индонезии, передает Antara.

Глава агентства Абдул Мухари отметил, что сейчас излюбленный у туристов курорт особенно уязвим из-за «неумолимого» сокращения его прибрежных буферных зон. «Последние две недели положение на Бали оставалось неутешительным», — добавил он.

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Более того, по мнению метеорологов, местные власти должны осознавать возможность возникновения подобных стихийных бедствий и быть готовыми к ним, поскольку уже в середине ноября на Бали состоится саммит «Большой двадцатки».

Ранее в октябре сообщалось, что в скором времени между Москвой и Бали может возобновиться прямое авиасообщение. В посольстве Индонезии заявили, что полеты будут запущены после урегулирования некоторых вопросов с авиаперевозчиками.

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Фариза Бацазова
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