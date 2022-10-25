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17:56, 25 октября 2022Моя страна

В Кабардино-Балкарии появятся новые модульные библиотеки

В Кабардино-Балкарии по проекту «Культура» создадут четыре модульные библиотеки

Кадр: «Россия-1»

В Кабардино-Балкарии создадут еще четыре модульные библиотеки в рамках национального проекта «Культура». Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, новые учреждения появятся в 2023 году на базе Центральной районной библиотеки в Кашхатау, Кишпекской сельской, пятого детского филиала в Нальчике и Нартановской читальни. Отмечается, что указанные библиотеки стали победителями конкурса на получение федеральных субсидий.

Известно, что при переходе на модельный формат из прежних книгохранилищ создают информационно-культурные, образовательные и просветительские центры: ремонтируют помещения, подключают интернет, устанавливают 3D-технику и программы виртуальной реальности.

В июле капитальный ремонт завершили в Центральной библиотеке Тырныауза, Кабардино-Балкария. В ходе строительных работ специалисты обновили фасад, а также полы, потолки и стены. Кроме того, они отремонтировали сети тепло- и водоснабжения, установили радиаторы, пластиковые окна, внутренние и входные двери.

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Майя Пономаренко
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