В Центральной библиотеке Тырныауза завершили капитальный ремонт

Капитальный ремонт завершили в Центральной библиотеке Тырныауза в Кабардино-Балкарии

Капитальный ремонт завершили в Центральной библиотеке Тырныауза в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, в ходе строительных работ специалисты обновили фасад, а также полы, потолки и стены. Кроме того, они отремонтировали сети тепло- и водоснабжения, установили радиаторы, пластиковые окна, внутренние и входные двери. Теперь рабочим предстоит расставить мебель.

Отмечается, что посетителям учреждения будут доступны 3D-техника и программы виртуальной реальности. Вдобавок планируется создать книжный и киноклуб.

Известно, что модернизацию библиотеки провели благодаря победе в федеральном конкурсе по созданию модельных муниципальных библиотек, который организовали в рамках реализации национального проекта «Культура».

Ранее сообщалось, что в Казани пройдет международный конкурс юных чтецов «Живая классика», приуроченный ко Всероссийскому дню чтения вслух. На мероприятии выступят писатель Шамиль Идиатуллин и актриса Екатерина Шпица.