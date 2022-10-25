Ценам на жилье в Москве предсказали снижение

Realiste: стоимость жилья в Москве может снизиться на 25-30 процентов

В первом квартале 2023 года цены на первичное и вторичное жилье в Москве могут снизиться на 25-30 процентов. Такое развитие событий предсказал основатель IT-компании Realiste Алексей Гальцев, сообщают «Известия».

Специалист заявил, что пик стоимости пришелся на март 2022 года. Подобная динамика была вызвана в том числе льготной ипотекой и экономической нестабильностью. При этом объективные цены фиксировали в январе 2021 года. «В результате движения вниз, которое мы сейчас наблюдаем, цены должны вернуться к показателям 2021-го уже в первом квартале будущего года», — объяснил Гальцев.

По данным компании, с 2020 года стоимость жилья в стране в среднем стала выше на 50 процентов, однако покупательская способность не продемонстрировала подобную динамику. Вскоре количество сделок снизилось на 45 процентов, девелоперы и собственники «вторички» стали предлагать скидки.

Ранее аналитики «Инком-Недвижимости» заявили, что в ближайшем будущем спрос на «вторичку» в Москве упадет на 10-20 процентов. При этом они пояснили, что серьезного падения цен не будет и даже при экстренной продаже средний размер скидки будет составлять 10 процентов.