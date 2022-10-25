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10:58, 25 октября 2022Мир

Глава ЕК призвала не дать России уничтожить энергоинфраструктуру Украины

Глава ЕК фон дер Ляйен призвала не дать России уничтожить энергоинфраструктуру Украины
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Европейский союз (ЕС) должен не дать России уничтожить энергоинфраструктуру Украины. С таким призывом выступила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

«Украина нуждается в срочном восстановлении потерь прямо сейчас, когда мы разговариваем, особенно в условиях, когда Россия целенаправленно наносит удары по инфраструктуре (…). Россия пытается парализовать Украину, но мы не должны позволить этому случиться», — заявила фон дер Ляйен.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложили разработать «план Маршалла» для Украины и создать платформу для координации оказываемой Киеву помощи в восстановлении страны.

Немецкий лидер и глава ЕК указали, что Всемирный банк оценил ущерб от боевых действий в 350 миллиардов евро. Они подчеркнули, что Киев в одиночку не справится с необходимыми расходами, поэтому проблему следует решать совместно, с привлечением ЕС, «Группы семи» (G7), финансовых институтов, международных организаций и частных инвесторов.

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Анжелика Бережная
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