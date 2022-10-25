Глава ЕК призвала не дать России уничтожить энергоинфраструктуру Украины

Глава ЕК фон дер Ляйен призвала не дать России уничтожить энергоинфраструктуру Украины

Европейский союз (ЕС) должен не дать России уничтожить энергоинфраструктуру Украины. С таким призывом выступила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

«Украина нуждается в срочном восстановлении потерь прямо сейчас, когда мы разговариваем, особенно в условиях, когда Россия целенаправленно наносит удары по инфраструктуре (…). Россия пытается парализовать Украину, но мы не должны позволить этому случиться», — заявила фон дер Ляйен.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложили разработать «план Маршалла» для Украины и создать платформу для координации оказываемой Киеву помощи в восстановлении страны.

Немецкий лидер и глава ЕК указали, что Всемирный банк оценил ущерб от боевых действий в 350 миллиардов евро. Они подчеркнули, что Киев в одиночку не справится с необходимыми расходами, поэтому проблему следует решать совместно, с привлечением ЕС, «Группы семи» (G7), финансовых институтов, международных организаций и частных инвесторов.