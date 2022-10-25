Гендиректор S7 ушла с поста и уехала из России

Совладелец S7 Group Филева покинула пост гендиректора и уехала из России

Совладелец S7 Group Татьяна Филева ушла с поста генерального директора, сообщил РБК со ссылкой на пресс-секретаря компании.

Вместо нее с 21 октября гендиректором стал Дмитрий Куделькин, ранее являвшийся первым заместителем. Сама Филева, по словам источника издания, временно уехала из России, предположительно, для получения образования за рубежом. Пресс-служба S7 при этом добавила, что экс-гендиректор как акционер продолжит участвовать в решении стратегических вопросов.

S7 Group в том числе управляет одноименной авиакомпанией, крупнейшей частной в России на данный момент. РБК сообщает, что Татьяне Филевой принадлежит 25 процентов акций S7 Group.

Ранее в октябре авиакомпания S7 предупредила своих клиентов, что с 26 октября пользователям будут недоступны некоторые онлайн-сервисы. Причиной является переход на отечественную систему бронирования авиабилетов и регистрации пассажиров.