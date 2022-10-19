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20:41, 19 октября 2022Путешествия

Авиакомпания S7 предупредила россиян о приостановке работы части сервисов

S7 приостановит работу онлайн-сервисов в связи с переходом на новую систему бронирования

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российская авиакомпания S7 предупредила своих клиентов о том, что с 26 октября пользователям будут недоступны некоторые онлайн-сервисы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение перевозчика.

Так, согласно заявлению S7, с 26 октября авиакомпания переходит на новую, отечественную систему бронирования авиабилетов и регистрации пассажиров, а именно российскую ОТС. В связи с этим на время перехода будет приостановлена работа части сервисов, таких как покупка, возврат и обмен билетов.

Кроме того, клиенты временно не смогут проходить онлайн-регистрацию, а также выбирать место, добавлять багаж и как-либо управлять бронированием. «Это не повлияет на полеты: рейсы будут выполняться по расписанию», — уточнили в авиакомпании.

В августе правительство России утвердило новые требования к отечественной системе оформления воздушных перевозок. Так, отечественные авиакомпании обязали использовать только российскую систему бронирования авиабилетов. В правительстве уточнили, что это позволит избежать сбоев в воздушных перевозках.

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Марк Успенский
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