Авиакомпания S7 предупредила россиян о приостановке работы части сервисов

S7 приостановит работу онлайн-сервисов в связи с переходом на новую систему бронирования

Российская авиакомпания S7 предупредила своих клиентов о том, что с 26 октября пользователям будут недоступны некоторые онлайн-сервисы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение перевозчика.

Так, согласно заявлению S7, с 26 октября авиакомпания переходит на новую, отечественную систему бронирования авиабилетов и регистрации пассажиров, а именно российскую ОТС. В связи с этим на время перехода будет приостановлена работа части сервисов, таких как покупка, возврат и обмен билетов.

Кроме того, клиенты временно не смогут проходить онлайн-регистрацию, а также выбирать место, добавлять багаж и как-либо управлять бронированием. «Это не повлияет на полеты: рейсы будут выполняться по расписанию», — уточнили в авиакомпании.

В августе правительство России утвердило новые требования к отечественной системе оформления воздушных перевозок. Так, отечественные авиакомпании обязали использовать только российскую систему бронирования авиабилетов. В правительстве уточнили, что это позволит избежать сбоев в воздушных перевозках.