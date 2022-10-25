Подсчитано падение турпотока из России за рубеж в 2022 году

Глава АТОР Ломидзе заявила, что в 2022 году турпоток из России за рубеж упадет на треть

По итогам 2022 года туристический поток из России за рубеж упадет как минимум на треть. Об этом заявила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, ее слова передает ТАСС.

Глава АТОР подсчитала, что в 2022 году турпоток на внутреннем рынке будет сопоставим с прошлым годом, а на зарубежном — «в лучшем случае минус 30 процентов». Пессимистичный прогноз, по ее мнению, представляет собой падение как минимум на 40-50 процентов для заграничных направлений и снижение спроса на внутреннем рынке на 10 процентов.

Ломидзе добавила, что сейчас спрос на путешествия очень быстро реагирует на внешние обстоятельства. Например, интерес к зарубежным поездкам уже упал более чем на 30 процентов в среднем по рынку, а на перемещения по России — увеличился на 10 процентов.

«В прошлом году осенью были ковид и низкая база, летом вводились ограничения в Краснодарском крае и так далее. А в этом году продажи очень поддержал осенний кешбэк. Таким образом, в целом прирост на внутренних направлениях сейчас составляет плюс 10 процентов, по нашим подсчетам. Но этот прирост меньше, чем он мог бы быть. Оценочно, он мог бы быть больше 20 процентов по сравнению с прошлым годом», — подчеркнула исполнительный директор АТОР.

Ранее в октябре президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером Дмитрием Чернышенко высоко оценил темпы роста туристического потока по стране. Чернышенко доложил, что количество поездок с целью рекреации и отдыха выросло в два раза.