Глава МАГАТЭ рассказал о встрече с Блинкеном

Глава МАГАТЭ Гросси поблагодарил США за поддержку усилий по созданию защитной зоны у ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал о своей встрече с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которой он выразил благодарность за оказанное содействие по организации защитной зоны у Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Глава МАГАТЭ назвал встречу обстоятельной. Он также сообщил, что проинформировал Блинкена о предстоящем визите экспертов организации на Украину, который состоится на этой неделе. «Я поблагодарил США за поддержку наших усилий по созданию зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской атомной электростанции», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что МАГАТЭ отправится на Украину на поиски «грязной ядерной бомбы». Гросси принял приглашение украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы осмотреть мирные объекты страны.

В октябре глава МАГАТЭ объявил о своем желании вновь встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Гросси выразил надежду, что это случится «как можно скорее».