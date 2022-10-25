Участников террористической организации «Имарат Кавказ» отдадут под суд

СКР завершил расследование дела участников террористической организации «Имарат Кавказ»

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела участников запрещенной в России террористической организации «Имарат Кавказ», обвиняемых в целом ряде преступлений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Фигурантам дела Арби Батаеву, Ирисхану Мерешкову, а также Адаму и Тимуру Кодзоевым вменяется участие в террористической организации и незаконном вооруженном формировании, незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

По данным следствия, они с 2020-го по 2021 год перевозили находящихся в розыске членов «Имарат Кавказ», предоставляли им дом для тайного проживания и обеспечили сохранность их вооружения. В частности, они помогали скрываться от правоохранительных органов Юсупу Бунгуеву, которого впоследствии российские силовики ликвидировали.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.

В Южном окружном военном суде сейчас идет процесс над участниками террористической организации, которым помогали фигуранты дела.