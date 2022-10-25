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18:29, 25 октября 2022Мир

США заявили об обеспокоенности из-за «углубления альянса» России и Ирана

Госдеп США заявил об обеспокоенности из-за «углубления альянса» России и Ирана

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Власти США обеспокоены из-за «углубления альянса» России и Ирана. Об этом заявила заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дженнифер Гавито, ее слова передает ТАСС.

«Мы обеспокоены углублением альянса России и Ирана, свидетельством которого являются недавние поставки иранских беспилотных летательных аппаратов, применявшихся Россией для уничтожения гражданской инфраструктуры на Украине», — высказалась представитель американского Госдепартамента.

Гавито также напомнила об обещании президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон не бросит Ближний восток, чтобы оставленный после ухода американской стороны вакуум не заполнили Китай, Россия или Иран.

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Виктория Кондратьева
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