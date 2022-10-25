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19:20, 25 октября 2022Забота о себе

В сети перечислили самые странные любимые соусы к картошке фри

На Reddit предложили макать картошку фри в дзадзики и перечислили другие странные варианты

Фото: Brett Jordan / Unsplash

Пользователи Reddit предложили вместо кетчупа макать картошку фри в разные странные в сочетании с этим блюдом, но любимые соусы. Другие варианты в сети перечислили в ответ на предложение одного из пользователей форума представить, что кетчупа не существует.

Одной из самых популярных стала идея заменить кетчуп на греческий соус дзадзики из йогурта, свежего огурца и чеснока.

Дзадзики. Безумно вкусно с фри

cameoloveusпользователь Reddit

Некоторые пользователи предложили макать картошку фри в другое блюдо из этого овоща.

Картофельное пюре — отличный соус для фри

Brilliant_Succotash1пользователь Reddit

Кроме того, подписчики форума напомнили о другом популярном соусе — горчице.

На меня странно смотрят всякий раз, когда я макаю фри в горчицу. Но ведь это так вкусно

This-is-getting-darkпользователь Reddit

Также немало пользователей предложили к картошке фри различные вариации майонеза: например, с добавлением соусов табаско или шрирача.

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Александра Лисица
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