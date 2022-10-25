В сети перечислили самые странные любимые соусы к картошке фри

На Reddit предложили макать картошку фри в дзадзики и перечислили другие странные варианты

Пользователи Reddit предложили вместо кетчупа макать картошку фри в разные странные в сочетании с этим блюдом, но любимые соусы. Другие варианты в сети перечислили в ответ на предложение одного из пользователей форума представить, что кетчупа не существует.

Одной из самых популярных стала идея заменить кетчуп на греческий соус дзадзики из йогурта, свежего огурца и чеснока.

Дзадзики. Безумно вкусно с фри cameoloveus пользователь Reddit

Некоторые пользователи предложили макать картошку фри в другое блюдо из этого овоща.

Картофельное пюре — отличный соус для фри

Brilliant_Succotash1 пользователь Reddit

Кроме того, подписчики форума напомнили о другом популярном соусе — горчице.

На меня странно смотрят всякий раз, когда я макаю фри в горчицу. Но ведь это так вкусно This-is-getting-dark пользователь Reddit

Также немало пользователей предложили к картошке фри различные вариации майонеза: например, с добавлением соусов табаско или шрирача.

Ранее пользователи Reddit рассказали, как вмешательство пса и рассуждения слепого отца помешали им заниматься любовью. Обсуждение началось в сети после того, как один из подписчиков попросил перечислить самые смешные помехи сексу.