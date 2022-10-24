В сети перечислили самые смешные помехи сексу

Самыми смешными помехами сексу на Reddit назвали вмешательство пса и слепого отца

Пользователи форума Reddit рассказали, как вмешательство пса и рассуждения слепого отца помешали им заниматься любовью. Обсуждение началось в сети после того, как один из подписчиков попросил перечислить самые смешные помехи сексу.

Максимальное количество реакций читателей треда собрал ответ пользователя, который назвал самым смешным случай с его отцом.

Секс был в самом разгаре, когда мой слепой отец вошел, не представляя, чем мы занимаемся, и тут же начал жаловаться на Бориса Джонсона

morethantheroach пользователь Reddit

Родители — одни из самых частых героев рассказов о прерванном сексе.

Моя мать с кухни спросила нас, сколько мы хотим рыбных палочек. Все еще шутим об этом RoedAelg пользователь Reddit

Не реже помехами становятся животные.

Почувствовал холодный нос золотистого ретривера у себя на ягодицах... Reasonable_Highway35 пользователь Reddit

Наш кот снес почти все со стола на кухне spaceboy78 пользователь Reddit

Ранее подписчик Reddit попросил иностранцев перечислить самые расхожие стереотипы об американском домашнем быте. Пользователи сети не из США заявили, что у всех в этой стране должны быть горы лекарств, купленных без рецепта, и мойка с измельчителем.