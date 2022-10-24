Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:09, 24 октября 2022Забота о себе

В сети перечислили самые смешные помехи сексу

Самыми смешными помехами сексу на Reddit назвали вмешательство пса и слепого отца

Фото: Christophe Gateau / DPA / Globallookpress.com

Пользователи форума Reddit рассказали, как вмешательство пса и рассуждения слепого отца помешали им заниматься любовью. Обсуждение началось в сети после того, как один из подписчиков попросил перечислить самые смешные помехи сексу.

Максимальное количество реакций читателей треда собрал ответ пользователя, который назвал самым смешным случай с его отцом.

Секс был в самом разгаре, когда мой слепой отец вошел, не представляя, чем мы занимаемся, и тут же начал жаловаться на Бориса Джонсона

morethantheroachпользователь Reddit

Родители — одни из самых частых героев рассказов о прерванном сексе.

Моя мать с кухни спросила нас, сколько мы хотим рыбных палочек. Все еще шутим об этом

RoedAelgпользователь Reddit

Не реже помехами становятся животные.

Почувствовал холодный нос золотистого ретривера у себя на ягодицах...

Reasonable_Highway35пользователь Reddit

Наш кот снес почти все со стола на кухне

spaceboy78пользователь Reddit
Материалы по теме:
Неосновной инстинкт. Как стресс меняет отношение россиян к сексу и почему он действует на всех по-разному?
Неосновной инстинкт.Как стресс меняет отношение россиян к сексу и почему он действует на всех по-разному?
3 апреля 2022
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022

Ранее подписчик Reddit попросил иностранцев перечислить самые расхожие стереотипы об американском домашнем быте. Пользователи сети не из США заявили, что у всех в этой стране должны быть горы лекарств, купленных без рецепта, и мойка с измельчителем.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Джонсон отказался от выборов на пост премьер-министра Великобритании
«Ростех» заявил о закупке электроники и компонентов для приборостроения в России
В ЛНР сообщили об обстреле двух городов со стороны украинских военных
iPhone перестали «узнавать» некоторых пользователей
Российские инженеры группировки «О» заявили об укреплении линии обороны в ЛНР
Парень придумал необычный способ списать на экзамене
Товарооборот между Россией и Китаем взлетел
Раскрыты противоречия Киева и Вашингтона в конфликте на Украине
Раскрыт необычный способ строительства одной из семи высоток в Москве
Российские банки заявили о неготовности банкоматов к новым купюрам из-за санкций
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.