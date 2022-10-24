В сети перечислили самые смешные помехи сексу
Пользователи форума Reddit рассказали, как вмешательство пса и рассуждения слепого отца помешали им заниматься любовью. Обсуждение началось в сети после того, как один из подписчиков попросил перечислить самые смешные помехи сексу.
Максимальное количество реакций читателей треда собрал ответ пользователя, который назвал самым смешным случай с его отцом.
Секс был в самом разгаре, когда мой слепой отец вошел, не представляя, чем мы занимаемся, и тут же начал жаловаться на Бориса Джонсона
Родители — одни из самых частых героев рассказов о прерванном сексе.
Моя мать с кухни спросила нас, сколько мы хотим рыбных палочек. Все еще шутим об этом
Не реже помехами становятся животные.
Почувствовал холодный нос золотистого ретривера у себя на ягодицах...
Наш кот снес почти все со стола на кухне
Ранее подписчик Reddit попросил иностранцев перечислить самые расхожие стереотипы об американском домашнем быте. Пользователи сети не из США заявили, что у всех в этой стране должны быть горы лекарств, купленных без рецепта, и мойка с измельчителем.