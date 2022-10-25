Южная Корея оценила возможность возвращения ядерного оружия в страну

Минобороны Южной Кореи не рассматривало возможность возвращения ядерного оружия в страну

В Министерстве национальной обороны Южной Кореи заявили, что не рассматривали возвращение американского тактического ядерного оружия в страну или создание собственного. Так соответствующую возможность оценил представитель оборонного ведомства Мун Хон Сик, передает ТАСС.

«Мы уже несколько раз поясняли нашу позицию относительно ядерного оружия, своего ядерного оружия, повторного размещения тактического ядерного оружия, совместного использования ядерного оружия как в НАТО, и мне нечего добавить», — рассказал представитель Минобороны республики.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил об отказе Вашингтона уточнять, обсуждается ли с властями в Сеуле возможность возвращения тактического ядерного оружия США в Республику Корея.