Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:04, 25 октября 2022Мир

Южная Корея оценила возможность возвращения ядерного оружия в страну

Минобороны Южной Кореи не рассматривало возможность возвращения ядерного оружия в страну

Фото: South Korean Defense Ministry / Dong-A Daily via Getty Images

В Министерстве национальной обороны Южной Кореи заявили, что не рассматривали возвращение американского тактического ядерного оружия в страну или создание собственного. Так соответствующую возможность оценил представитель оборонного ведомства Мун Хон Сик, передает ТАСС.

«Мы уже несколько раз поясняли нашу позицию относительно ядерного оружия, своего ядерного оружия, повторного размещения тактического ядерного оружия, совместного использования ядерного оружия как в НАТО, и мне нечего добавить», — рассказал представитель Минобороны республики.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил об отказе Вашингтона уточнять, обсуждается ли с властями в Сеуле возможность возвращения тактического ядерного оружия США в Республику Корея.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Карл III назначил Сунака премьером Великобритании и дал первое поручение
Премьер Норвегии выступил против изоляции России
Минобороны отчиталось о семи сбитых снарядах РСЗО HIMARS и «Смерч»
Власти назвали вещь для экономики России страшнее санкций
Выход обновлений для Windows ускорят
Машина сына вице-премьера Мантурова попала в аварию в Москве
Назван предполагаемый месяц открытия Zara в России
Сунак заявил о готовности Британии к «сложным решениям»
СКР начал расследование взрыва у здания телекомпании «ЗаТВ» в Мелитополе
Армения объявила российского депутата персоной нон грата
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.