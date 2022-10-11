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Белый дом высказался по вопросу возвращения ядерного оружия США в Южную Корею

В Белом доме отказались уточнять, обсуждается ли возвращение ядерного оружия в Южную Корею

Фото: Михаил Тургиев / РИА Новости

Вашингтон отказывается уточнять, обсуждает ли с властями в Сеуле возможность возвращения тактического ядерного оружия США в Республику Корея, заявил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, пишет ТАСС.

По его словам, цель Соединенных Штатов — полная, проверяемая денуклеаризация Корейского полуострова. «И мы считаем, что все еще остается дипломатической путь навстречу к этому», — высказался он по вопросу готовности возвращения ядерного оружия. Кирби предложил Южной Корее самой говорить «о своей части альянса с США и своих желаниях».

Политик добавил, что США концентрируют сейчас внимание на укреплении двустороннего и трехстороннего сотрудничества с Республикой Корея и Японией.

Ранее Южная Корея и США начали совместные морские учения у восточного побережья Корейского полуострова.

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Марина Совина
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