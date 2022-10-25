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09:57, 25 октября 2022Мир

Индийцев призвали как можно быстрее покинуть Украину

МИД Индии призвал своих граждан на Украине покинуть страну как можно быстрее

Фото: Clodagh Kilcoyne / Globallookpress.com

Гражданам Индии следует как можно быстрее покинуть Украину. Представитель МИД Индии Ариндам Багчи обратился с соответствующим призывом к своим гражданам, передает Economic Times.

Посол отправил соответствующую инструкцию диппредставительству на Украине, в которой говорится о возможных путях выезда из страны. В частности, индийцам предлагается воспользоваться контрольно-пропускными пунктами на границах с Венгрией, Польшей, Молдавией, Словакией и Румынией.

При этом Багчи попросил индийских граждан соблюдать меры безопасности во время пересечения границы.

Ранее иранский МИД также призвал своих граждан уехать с Украины в кратчайшие сроки. В ведомстве объяснили, что такие меры необходимо предпринять в связи с эскалацией военного конфликта в стране.

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Виктория Кондратьева
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