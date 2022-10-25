Индийцев призвали как можно быстрее покинуть Украину

МИД Индии призвал своих граждан на Украине покинуть страну как можно быстрее

Гражданам Индии следует как можно быстрее покинуть Украину. Представитель МИД Индии Ариндам Багчи обратился с соответствующим призывом к своим гражданам, передает Economic Times.

Посол отправил соответствующую инструкцию диппредставительству на Украине, в которой говорится о возможных путях выезда из страны. В частности, индийцам предлагается воспользоваться контрольно-пропускными пунктами на границах с Венгрией, Польшей, Молдавией, Словакией и Румынией.

При этом Багчи попросил индийских граждан соблюдать меры безопасности во время пересечения границы.

Ранее иранский МИД также призвал своих граждан уехать с Украины в кратчайшие сроки. В ведомстве объяснили, что такие меры необходимо предпринять в связи с эскалацией военного конфликта в стране.