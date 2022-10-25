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10:22, 25 октября 2022Путешествия

Стали известны подробности дела о пропавшей в Таиланде россиянке

На Пхукете пропала сотрудница Свердловской железной дороги Елена Радченко

Фото: Unsplash

Российская туристка, пропавшая на таиландском острове Пхукет 20 октября, является начальником службы корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги (СвЖД). Подробности дела раскрывает ТАСС.

Как стало известно, сотрудница Свердловской железной дороги Елена Радченко отправилась в отпуск на тайский курорт и спустя некоторое время перестала выходить на связь с близкими. В пресс-службе СвЖД добавили, что коллеги россиянки обеспокоены случившимся, они находятся на связи с семьей туристки и посольством России в Таиланде.

Согласно данным на сайте СвЖД, Радченко занимает должность начальника службы корпоративных коммуникаций дороги. В настоящее время в Таиланде продолжаются поиски российской туристки.

Ранее в октябре генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов рассказал, что к поискам исчезнувшей на острове россиянки подключились более 100 человек — отмечалось, что среди них военнослужащие береговой охраны, водолазы и полицейские, также задействованы вертолеты и суда. Дипломат напомнил, что туристка вышла из отеля 20 октября и не вернулась. Власти Пхукета полагают, что путешественница могла провести некоторое время на пляже рядом с гостиницей, а после зайти в море. Ее вещи были найдены у берега.

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Дарья Рыбак
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