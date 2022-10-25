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13:26, 25 октября 2022Бывший СССР

Литва уничтожит Дом Москвы

Власти Литвы назвали Дом Москвы «точкой шпионов» и захотели снести его

Фото: @remigijussimasius

Вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас назвал Дом Москвы «точкой шпионов» и обратился в Инспекцию территориального планирования и строительства по вопросу сноса здания. Об этом пишет портал Delfi.

«Теперь уже государство имеет право и обязанность само позаботиться, чтобы эта точка шпионов, создававшаяся для того, чтобы мы имели в Вильнюсе дом шпионажа, была снесена», — заявил он.

Бенкунскас подчеркнул, что попросил немедленно вынести постановление суда и начать строительный подряд на снос Дома Москвы. Как он утверждает, после ликвидации строения будет изъят участок для нужд столицы. Вице-мэр уточнил, что в апреле суд вынес решение о незаконном разрешении на строительство здания.

Ранее стало известно о закрытии проекта Дома Москвы. Мэр столицы Литвы Ремигиюс Шимашюс сообщил, что «проект пропагандистской машины в Вильнюсе закрывается, не успев открыться». По его словам, из-за решения властей «кому-то в Москве наверняка будет очень больно», ведь на постройку здания потратили значительные средства.

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Кристина Есикова
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