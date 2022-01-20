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Литва решила снести Дом Москвы

Мэр Вильнюса Шимашюс: проект Дома Москвы в Литве закрыт, здание будет снесено

Фото: страница Remigijus Šimašius в Facebook

Проект Дома Москвы в Вильнюсе закрыт, само недостроенное здание будет снесено. Об этом решении в своем аккаунте на Facebook сообщил мэр столицы Литвы Ремигиюс Шимашюс.

«Проект пропагандистской машины в Вильнюсе закрывается, не успев открыться, — написал чиновник. — И архитектурно, и геополитически здание было бы чужеродно Вильнюсу, и, как выяснилось позже, оно было построено без разрешения на строительство».

Участок вернется в собственность государства. Шимашюс отметил, что правительство рассмотрит варианты альтернативного использования освободившейся земли. По словам мэра, из-за решения властей «кому-то в Москве наверняка будет очень больно», так как на строительство здания были потрачены существенные средства.

Строительство Дома Москвы началось еще в 2008 году — тогда в центре литовской столицы состоялась закладка здания культурно-делового центра. Позже департамент государственной безопасности Литвы признал здание представляющим угрозу для страны, а администрация Вильнюсского самоуправления отказала в завершении проекта.

В 2020 году административный суд первой инстанции оставил в силе отказ. А в сентябре 2021 года Высший административный суд страны отклонил жалобу учреждения «Московский центр культуры и бизнеса "Дом Москвы в Вильнюсе"». Таким образом продолжение строительства культурно-делового центра оказалось невозможным.

Александра Мирошникова
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