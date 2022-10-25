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19:15, 25 октября 2022Культура

Актеру из «Папиных дочек» понадобилось удлинение ноги

Актер из «Папиных дочек» Михаил Казаков рассказал, что ему понадобилось удлинение ноги
Михаил Казаков

Михаил Казаков. Кадр: телесериал «Папины дочки»

Актер из «Папиных дочек» Михаил Казаков рассказал, что ему понадобилось удлинение ноги после падения с высоты пятиэтажного дома. Передача с его участием «Звезды сошлись» опубликована на сайте канала НТВ.

«Не понимал, почему я встал с костылей и перестал ходить. Как-то странно: вроде боль должна проходить, а она только усиливается», — отметил артист.

Из-за болезненных ощущений он вновь отправился к врачу, который сказал Казакову, что после операции одна из его ног стала на несколько сантиметров короче другой. «Мне добавили недостающие пять сантиметров ноги. Говорят, еще месяцев семь с аппаратом ходить и буду бегать, как новенький», — заявил актер.

В 2020 году Казаков упал с 12-метровой высоты и сломал обе ноги. Годом позднее он рассказал о процессе восстановления: «Я провел в коляске пять месяцев, а должен был еще два года. Мой лечащий врач из Твери, где я живу, сотворил настоящее чудо, у него руки от Бога. Мой случай уникальный: 22 компрессионных перелома, 1500 осколков. Обе мои ноги от удара лопнули внутри. 20 болтов, две пластины общим весом два килограмма — и вот они собраны».

Казаков известен не только по «Папиным дочкам», но и по другим фильмам и сериалам. Он появлялся в таких проектах, как «Стройбатя», «Каникулы Президента», «Берега», «Моя прекрасная няня 2: Жизнь после свадьбы», «Побег», «Демон полдня» и «День денег».

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Евгений Шульгин
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