Актеру из «Папиных дочек» понадобилось удлинение ноги

Актер из «Папиных дочек» Михаил Казаков рассказал, что ему понадобилось удлинение ноги

Актер из «Папиных дочек» Михаил Казаков рассказал, что ему понадобилось удлинение ноги после падения с высоты пятиэтажного дома. Передача с его участием «Звезды сошлись» опубликована на сайте канала НТВ.

«Не понимал, почему я встал с костылей и перестал ходить. Как-то странно: вроде боль должна проходить, а она только усиливается», — отметил артист.

Из-за болезненных ощущений он вновь отправился к врачу, который сказал Казакову, что после операции одна из его ног стала на несколько сантиметров короче другой. «Мне добавили недостающие пять сантиметров ноги. Говорят, еще месяцев семь с аппаратом ходить и буду бегать, как новенький», — заявил актер.

В 2020 году Казаков упал с 12-метровой высоты и сломал обе ноги. Годом позднее он рассказал о процессе восстановления: «Я провел в коляске пять месяцев, а должен был еще два года. Мой лечащий врач из Твери, где я живу, сотворил настоящее чудо, у него руки от Бога. Мой случай уникальный: 22 компрессионных перелома, 1500 осколков. Обе мои ноги от удара лопнули внутри. 20 болтов, две пластины общим весом два килограмма — и вот они собраны».

Казаков известен не только по «Папиным дочкам», но и по другим фильмам и сериалам. Он появлялся в таких проектах, как «Стройбатя», «Каникулы Президента», «Берега», «Моя прекрасная няня 2: Жизнь после свадьбы», «Побег», «Демон полдня» и «День денег».