В Польше отказались считать Германию мировой державой

Глава польской партии PiS Качиньский: США раздавят Германию одним пальцем

Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» (Prawo i Sprawiedliwość, PiS) Ярослав Качиньский отказался считать Германию мировой державой. По его мнению, она давно утратила этот статус. Слова политика приводит издание Rzeczpospolita.

«Я встречался в своей жизни с людьми, которые думали, что Германия действительно мировая держава. Германия не является мировой державой. Когда-то она правда ею была, но сегодня она таковой не является и далека от этого. Ведь США раздавили бы их одним пальцем», — считает Качиньский.

По его мнению, поляки страдают болезнью «национальной микромании», потому что им вечно приходится кланяться другим, более могущественным странам. Политик указал, что поляки склонны переоценивать силу других. Он также порассуждал о том, что ФРГ хочет использовать Польшу в качестве ходулей, чтобы казаться выше и влиятельнее.

Ранее Качиньский не исключил, что Германия может использовать свой военный потенциал против Польши. Он сказал, что совсем не уверен в том, хочет ли ФРГ вооружаться против России или против поляков.