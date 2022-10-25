Подозреваемый в шпионаже в пользу России задержан в Норвегии

NRK: в Норвегии задержан подозреваемый в работе на российские спецслужбы

Гражданин Бразилии российского происхождения, подозреваемый в работе на российские спецслужбы, задержан в Норвегии. Об этом сообщает NRK.

Полиция называет задержанного нелегалом — человеком, позиционирующим себя как простого гражданина, однако работающим на разведку. В этом деле Норвегия сотрудничала со службами безопасности других стран.

Уточняется, что мужчина приехал в Норвегию осенью 2021 года по заданию исследовательского университета Тромсе. Также сообщается, что задержанный занимался в том числе исследованием гибридной войны.

В октябре норвежская полиция задержала двоих россиян, подозреваемых в управлении беспилотниками. Одним из них оказался 47-летний сын экс-главы РЖД Андрей Якунин. Мужчине с российским и британским гражданством было предъявлено обвинение в нарушении закона о санкциях.