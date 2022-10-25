Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:55, 25 октября 2022Мир

Подозреваемый в шпионаже в пользу России задержан в Норвегии

NRK: в Норвегии задержан подозреваемый в работе на российские спецслужбы

Фото: Norsk Telegrambyra AS / Reuters

Гражданин Бразилии российского происхождения, подозреваемый в работе на российские спецслужбы, задержан в Норвегии. Об этом сообщает NRK.

Полиция называет задержанного нелегалом — человеком, позиционирующим себя как простого гражданина, однако работающим на разведку. В этом деле Норвегия сотрудничала со службами безопасности других стран.

Уточняется, что мужчина приехал в Норвегию осенью 2021 года по заданию исследовательского университета Тромсе. Также сообщается, что задержанный занимался в том числе исследованием гибридной войны.

В октябре норвежская полиция задержала двоих россиян, подозреваемых в управлении беспилотниками. Одним из них оказался 47-летний сын экс-главы РЖД Андрей Якунин. Мужчине с российским и британским гражданством было предъявлено обвинение в нарушении закона о санкциях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Подозреваемый в шпионаже в пользу России задержан в Норвегии
Бывшего участника «Дома-2» задержали в Петербурге после массовой драки
В Москве резко вырос спрос на покупку квартир с отделкой
Мособлсуд утвердил приговор осужденной в России американки Грайнер
Обнаруженные российскими охотниками «волосы йети» заинтересовали ученых
Россиянка с ребенком избили инвалида до сотрясения мозга
В ЛНР опубликовали видео уничтожения огневой точки ВСУ из ПТУР
Сунак заявил о необходимости прекратить украинский конфликт
В Греции назвали невозможной замену «Северного потока» турецким хабом
Порошенко назвали единственным поздравившим главу КНР украинским политиком
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.