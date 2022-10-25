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11:14, 25 октября 2022Россия

В Госдуме отреагировали на слова о слабом ответе на обстрелы со стороны ВСУ

Депутат Картаполов заявил, что не поддерживает предложение уничтожать украинские города

Фото: Ivan Alvarado / Reuters

Глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов заявил, что понимает главу Чечни Рамзана Кадырова, но его предложение уничтожать украинские города в ответ на обстрелы территории России не поддерживает. Его слова приводит Telegram-канал «Вы слушали маяк».

«Я понимаю Рамзана Ахматовича. Он правильно говорит по сути, эмоционально. Но мы будем выполнять задачу в ходе СВО (специальной военной операции — прим. "Ленты.ру") так, как мы привыкли», — подчеркнул парламентарий.

Вместе с тем депутат добавил, что Россия не воюет с мирным населением.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал слабым ответ на обстрелы новых регионов, вошедших в состав России, со стороны Украины. Он выразил мнение, что РФ стараются всячески уничтожить. «Мы их уничтожим, сколько бы их ни было, сколько бы их туда ни отправили, сколько бы они ни отправили своих войск», — заявил он.

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Сергей Истомин
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