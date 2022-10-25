Отеки назвали симптомом опасных болезней

Врач Романенко: отеки могут говорить о проблемах с почками, сердцем и щитовидной железой

Отеки могут говорить о проблемах с щитовидной железой, почками и сердцем, предупредила врач-терапевт Татьяна Романенко. О том, симптомом каких опасных болезней они могут быть, она рассказала в беседе с «Москвой 24».

По словам терапевта, в первую очередь такая реакция организма может быть связана с заболеванием почек — снижением их выделительной функции. «Когда сердце не справляется, есть сердечная недостаточность, тоже могут быть отеки», — добавила она.

Третьей причиной Романенко назвала нарушение гормонального фона при сниженной функции щитовидной железы — гипотиреоз.

Однако, обратила внимание специалистка, появление отеков может быть связано и с неправильным питанием. «Побольше поели соли, побольше попили жидкости, тоже может быть отечность утром или к концу дня», — привела пример врач.

Ранее терапевт, диетолог, нутрициолог Наталья Зубарева объяснила, почему с изжогой и отрыжкой нужно обращаться к специалисту. По словам Зубаревой, если эти симптомы повторяются регулярно, они могут сигнализировать о болезнях ЖКТ.