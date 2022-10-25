Двухлетний мальчик рассказал о своей прошлой жизни и напугал мать

Fox 2 Now: ребенок из США рассказал, что в прошлой жизни был женщиной и погиб при пожаре

Мать двухлетнего Люка из штата Огайо, США, утверждает, что ее ребенок рассказал ей о своей прошлой жизни и напугал ее. Об этом сообщает Fox 2 Now.

По словам Эрики Руэлман, мальчик в какой-то момент начал вести себя очень странно: стал беспокоиться о безопасности дома, а позже начал называть все игрушки Пэм, хотя у них не было знакомых женщин с таким именем. «Я спросила его, кто такая Пэм? Он повернулся ко мне и сказал: "Ну, это был я". Я поинтересовалась, что это означает. Он ответил: "Это раньше был я, но я умер, поднялся на небо и увидел Бога, а потом Бог столкнул меня обратно вниз. Когда я проснулся, я уже был младенцем, и ты назвала меня Люком"», — рассказала Эрика.

Женщина утверждает, что очень смутилась, так как они никогда не говорили о Боге и не обсуждали темы жизни и смерти. Затем она якобы решила спросить, как умерла Пэм, на что получила ответ, что женщина погибла во время пожара. При этом ребенок сделал рукой жест, объясняющий, что Пэм прыгнула с крыши. Со слов Эрики, она продолжила выспрашивать у сына подробности, выяснила, что все произошло в большом городе, где есть поезда, и сделала вывод, что это Чикаго. Люк согласился с ее предположениями.

Эрика решила найти информацию о пожарах в Чикаго. Она узнала, что в марте 1993 года здание отеля «Пакстон» охватил сильный пожар и большинство жителей оказались запертыми на верхних этажах. В тот день погибли 19 человек, в том числе 30-летняя Памела Робинсон. Спасаясь от огня, она спрыгнула с крыши.

Мать отправилась на передачу «Призрак внутри моего ребенка» на канале Lifetime Movie Network, чтобы проверить подлинность слов Люка. Перед ребенком положили множество фотографий незнакомых людей, среди которых был снимок Пэм. Мальчик указал на фотографию погибшей женщины и сказал, что помнит, когда она была сделана.

Эрика начала интересоваться родственниками Пэм и связалась с ее дочерью. После разговора она нашла сходства погибшей женщины со своим сыном. «Я знаю, что Пэм была большой поклонницей американского певца Стиви Уандера. Люку очень нравится эта музыка», — говорит Эрика.

По словам женщины, Люк вскоре начал «отпускать» Пэм и ему больше нечего было о ней рассказать. Несмотря на это, Эрика считает, что произошедшим следует поделиться с людьми. «Эта история говорит о сплочении и любви», — утверждает она.

Проверить, придумала ли она сама эту историю или ребенок правда рассказал о Пэм, не представляется возможным.

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